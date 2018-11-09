Как похудеть и не набрать вес снова: названа идеальная диета

По словам ученых, средиземноморская диета помогает сбросить вес и не набрать его снова.

Средиземноморская диета способствует снижению массы тела и помогает худеющим не набрать вес снова.

К такому выводы пришли ученые из испанского университета Ровира и Виргили, передает MedicalXpress.

Отметим, что средиземноморская диета подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, семян, хлеба из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса.

Читайте такжеУченые заявили, что ожирение и истощение в равной мере сокращают жизнь

"Средиземноморская диета – это именно та "идеальная диета", после которой человек с лишним весом худеет и не набирает вес снова, - говорится в статье.

В исследовании приняли участие свыше 600 пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, страдающих лишним весом, а также метаболическим синдромом.

В рамках проекта более трети участников (33,7%) перешли на средиземноморскую диету и стали регулярно делать зарядку – в итоге за год это помогло им потеряли более 5% веса.

Но главное - после средиземноморской диеты участники эксперимента не только смогли похудеть, им удалось также сохранить новый вес с течением времени.

Ранее диетологи пришли к выводу, что употребление цитрусовых связано с наиболее ощутимыми преимуществами для здоровья. Тем, кто хочет прожить дольше, они советуют ежедневно съедать хотя бы по одному цитрусу.