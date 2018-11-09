Как похудеть и не набрать вес снова: названа идеальная диета
Средиземноморская диета способствует снижению массы тела и помогает худеющим не набрать вес снова.
К такому выводы пришли ученые из испанского университета Ровира и Виргили, передает MedicalXpress.
Отметим, что средиземноморская диета подразумевает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, семян, хлеба из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса.
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"Средиземноморская диета – это именно та "идеальная диета", после которой человек с лишним весом худеет и не набирает вес снова, - говорится в статье.
В исследовании приняли участие свыше 600 пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, страдающих лишним весом, а также метаболическим синдромом.
В рамках проекта более трети участников (33,7%) перешли на средиземноморскую диету и стали регулярно делать зарядку – в итоге за год это помогло им потеряли более 5% веса.
Но главное - после средиземноморской диеты участники эксперимента не только смогли похудеть, им удалось также сохранить новый вес с течением времени.
Ранее диетологи пришли к выводу, что употребление цитрусовых связано с наиболее ощутимыми преимуществами для здоровья. Тем, кто хочет прожить дольше, они советуют ежедневно съедать хотя бы по одному цитрусу.