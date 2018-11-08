В России врачи по ошибке ампутировали пенсионерке не ту ногу (фото)

Теперь медики настаивают, что пораженную гангреной правую ногу надо срочно ампутировать.

4 ноября в российском Воронеже 89-летней пенсионерке Марии Дроновой медики по ошибке ампутировали здоровую ногу, а пораженную гангреной конечность оставили.

Врачи городской клинической больницы №3 отвечают, что действовали правильно и ногу все равно пришлось бы отрезать, передает РИА "Воронеж".

Как рассказал сын пенсионерки Андрей Дронов, она уже несколько лет страдает хроническим заболеванием сосудов. Врачи ставили женщине диагноз "облитерирующий эндартериит" (поражение периферических артерий).

Когда правая нога начала чернеть, пенсионерка до последнего терпела и принимала обезболивающие. Близкие уговаривали ее пойти на операцию, но женщина отказывалась. Однако ситуация становилась все хуже – у нее началась гангрена.

Когла женщина получила направление в хирургическое отделение №3, врачи осмотрели ее и сказали, что в таком возрасте она может плохо перенести операцию, а за ампутацией одной ноги может последовать еще одна.

"Около 15:40 хирург первой категории начала делать операцию. Примерно через час к нам вышел ответственный дежурный хирург и сказал, что ампутация прошла нормально, сейчас закачивают. Потом нам с женой разрешили войти к маме в палату. И там мы обнаружили, что врачи ампутировали другую ногу. Не правую, а левую до середины бедра!" – заявил сын пенсионерки.

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Родные Марии Дроновой утверждают, что врачи не извинились перед ними. На все обвинения медики отвечали, что все делали правильно и вторую ногу тоже когда-нибудь пришлось бы ампутировать. Близкие пенсионерки предполагают, что такая ситуация могла сложиться из-за ошибки в документах.

Когда Андрея Дронова вызывали в Следственный комитет, там в истории болезни уже значилось, что пациентка жаловалась на боли в обеих ногах и обе были почерневшими.

"Одна нога была белая, но отечная, а другая черная. Как тут можно было ошибиться?!! У нас есть фото, сделанное за день до операции, там это четко видно. Это не просто ошибка, это экстраординарная ситуация. Я согласен: может быть, когда-нибудь пришло бы время ампутировать и вторую ногу. Но сейчас получилось, что ей отрезали здоровую конечность, а осталась бомба, которая постоянно отравляет организм. Я сразу сказал врачам: "Вы ее убили". Неизвестно, как мама теперь перенесет вторую серьезную операцию. До этого они же сами говорили, как это тяжело в таком возрасте", – говорит Андрей Дронов.

Теперь медики настаивают, что пораженную гангреной правую ногу надо срочно ампутировать. Однако родные пенсионерки не доверяют врачам и требуют независимой экспертизы. Близкие надеются, что операцию можно отложить хотя бы на неделю, чтобы организм женщины немного восстановился.

Близкие пенсионерки написали заявление в правоохранительные органы. В этой истории будут разбираться сотрудники СК.