Найдена идеальная формула употребления алкоголя

В идеале на выпивку должны приходиться три дня, оставшееся время организм должен восстанавливаться.

Британские медики поделились правилами употребления алкоголя. Первое - нельзя пить ежедневно, должно быть "окно". Второе - нельзя выходить за рамки допустимой дневной дозы.

В опубликованной в газете Daily Mail статье отмечается, что особенно важно выдерживать "паузы трезвости" людям в возрасте от 40 лет.

Читайте такжеСколько можно пить вина: ученые назвали безопасную дозу

"Даже один безалкогольный день в неделю даст шанс организму очиститься", - подчеркивают медики.

Таким образом, эксперты посоветовали выпивать не более 14 порций спиртных напитков в неделю.

По расчетам британских специалистов, 14 порций алкоголя - это шесть пинт (1 пинта = 0,56 л) пива крепостью 4%, или шесть бокалов вина объемом 175 мл, или 14 стопок объемом 25 мл крепких, 40-градусных напитков.

В то же время, исследователи подчеркнули, что регулярное употребление алкоголя провоцирует проблемы со сном, развитие гипертонии и повышенную склонность к раку.

Ранее ученые из Университета Брауна заявили о том, что алкоголь влияет на процесс формирования воспоминаний и изменяет белки в мозге, что приводит к появлению тяги к спиртному.