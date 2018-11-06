Названа новая причина приступов и инсультов

Оказалось, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, миндалевидное тело было более активно, а уровень воспаления артерий - выше. Риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.

Хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов.

Об этом говорится в исследовании ученых из Бостона, в котором приняли участие 499 человек, возраст которых достигал 56 лет, передает MedicalXpress.

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Так, у участников исследования ученые измерили шум в домах и оценили его уровень. Ученые пришли к выводу, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело (часть мозга, которая отвечает за регуляцию стресса, - Ред.) было более активно, а уровень воспаления артерий - выше.

Таким образом, риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.

Ранее и.о. главы Минздрава Уляна Супрун предупредила, что осенью за украинцами "охотятся" не только насморк и простуда, ухудшается также протекание многих хронических заболеваний, в частности сердечно-сосудистых.