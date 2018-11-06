Британские ученые выяснили, что у "жаворонков" меньше риск развития рака груди

Именно анализ анкет пациентов показал, что называющие себя "совами" значительно чаще заболевали раком.

Британским ученым удалось выявить связь между риском развития рака груди и временем утреннего подъема.

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У женщин-жаворонков, как пишет Times, на 40% меньше риск заболеть этим видом рака, передает Би-би-си. Другой интересный вывод исследователей показывает, что у женщин, склонных спать больше рекомендованных 7-8 часов в день, риск заболеть раком груди повышается на 20%.

Ученые анализировали данные 400 тыс. пациентов из британского банка биоматериалов и данные Международной ассоциации рака груди.

Именно анализ анкет пациентов показал, что называющие себя "совами" значительно чаще заболевали раком.

Ребекка Ричмонд из Бристольского университета отметила, что хотя анализ показывает корреляцию между поздним отходом ко сну и длительным сном с риском развития рака груди, невозможно понять, есть ли здесь причинно-следственная связь.

Times напоминает, что одно из предыдущих исследований нашло связь между работой в ночные смены и развитием рака, связывая такое негативное влияние с недостаточным количеством света, который получает организм людей, бодрствующих ночью, а не днем.

Пока исследование не было опубликовано в респектабельном академическом журнале, но вызвало живейший интерес на конференции Национального Института исследований рака в Глазго.