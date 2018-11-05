Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

76% опрошенных любят, когда партнер во время секса выражает свое одобрение словами "Мне это нравится".

Стали известны три слова, которые оказывают положительное влияние на сексуальную активность, - "Мне это нравится".

О влиянии этих слов на качество сексуальной жизни заявили 76% участников исследования, проведенного известной компанией-продавцом сексуальных игрушек, передает 9tv.co.il.

Эксперты серьезно отнеслись к выводам авторов исследования, заявив, что недостаток коммуникации часто следует считать одной из главных причин сексуальной неудовлетворенности.

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В ходе анализа ответов почти двух тысяч участников опроса, граждан США, выяснилось, что многие люди во время секса испытывают чувство неуверенности. И вовремя употребленные слова могут быстро разрядить обстановку.

"Популярнее магической фразы "Мне это нравится" оказался, согласно исследованию, лишь поцелуй в шею со спины. (...) Интересно, что опрошенные мужчины посчитали предложение "Мне это нравится" особенно важным, и среди них оно заняло первое место, в то время как среди женщин ему досталось только второе место. Третье место заняли эмоции, испытываемые от раздевания партнером", - отметили авторы исследования.

Кроме того, респонденты отметили в качестве стимулятора сексуальной активности покусывание уха и зрительный контакт во время секса. Почти половина опрошенных заявили, что качество секса улучшилось после того, как партнеры стали использовать и секс-игрушки.

Ранее ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Так, секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов. Также регулярные занятия любовью могут задействовать десятки мышц, включая те, которые нельзя прокачать с тренером в спортзале.