Названы болезни, которые можно "вылечить" сексом

10:13, 02 ноября 2018
Зарубежные новости
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Интимная близость должна быть регулярной, отмечают ученые / фото pixabay.com

Свое исследование они опубликовали в журнале Bulletin of Experimental Biology and Medicine, передают Dni.ru.

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Секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов. В ходе исследования ученые выяснили, что люди, занимающиеся сексом два раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина А – белка, который участвует в формировании иммунитета.

Также исследователи доказали, что у сексуально активных мужчин снижается риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Более того, в исследовании говорится, что организм становится менее подвержен гриппу и простуде. Регулярные занятия любовью могут задействовать десятки мышц, включая те, которые нельзя прокачать с тренером в спортзале.

Ранее ученые заявили, что воздержание от секса наносит урон и женскому, и мужскому здоровью, но для представительниц прекрасного пола недостаточно интенсивная интимная жизнь – фактор все более опасный.

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