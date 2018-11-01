Названа неожиданная польза удаления аппендикса

Люди с удаленным аппендиксом страдают от болезни Паркинсона реже, выяснили ученые.

Удаление аппендикса снижает риск развития болезни Паркинсона на 19%. При этом для жителей сельской местности риск снижается на 25%.

В аппендиксе, даже у молодых людей, накапливаются агрегаты белка α-синуклеина, которые увеличивают риск возникновения этого заболевания, передает N+1 со ссылкой на Science Translational Medicine.

Однако болезнью Паркинсона страдает около 1% населения, а патогенная форма белка нашлась в тканях аппендикса у большинства людей из выборки, так что помимо α-синуклеина на развитие заболевания, очевидно, влияют, и другие, еще неизвестные факторы.

При болезни Паркинсона в мозге накапливаются тельца Леви — включения, состоящие в основном из нерастворимых агрегатов белка α-синуклеина, присутствие которых и приводит к гибели нейронов.

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Американские и шведские исследователи предположили, что накопление агрегированной формы α-синуклеина начинается именно в аппендиксе, а его удаление может уменьшить вероятность развития заболевания.

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые проанализировали данные Национального регистра пациентов Швеции и коллаборации "Инициатива по выявлению маркеров прогрессирования болезни Паркинсона". В Национальном регистре пациентов есть записи о 1,698 миллионе человек, в том числе о 551 тысячах человек, которым был удален аппендикс. За состоянием здоровья некоторых пациентов следили в течение 52 лет. Из базы данных коллаборации авторы исследования взяли детальную информацию о диагнозе 849 пациентов, возрасте, в котором болезнь начала прогрессировать, демографические и генетические данные.

Результаты анализа данных из Национального регистра пациентов Швеции показали, что удаление аппендикса снижает риск возникновения болезни Паркинсона на 19,3%. У людей, живущих в сельской местности, риск развития заболевания уменьшался еще больше — на 25%. При этом, если пациенты перенесли аппендэктомию 20 и больше лет назад, и болезнь Паркинсона у них все же начиналась, диагноз человеку ставили, в среднем, на 1,6 года позже, чем тем, кому аппендикс не удаляли.

Анализ данных коллаборации "Инициатива по выявлению маркеров прогрессирования болезни Паркинсона" показал, что если человеку делали аппендэктомию за 30 лет и более лет до возникновения заболевания, это позволяло отсрочить начало заболевания, в среднем, на 3,6 лет.

Ранее ученые сделали сенсационное заявление: по результатам их исследований, аппендицит можно лечить без операции.