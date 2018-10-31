Обнаружена новая смертельная опасность соли

При большой концентрации соли в клетках происходит активация сигнального пути Wnt. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток.

Употребление большого количества соли связано со значительным увеличением риска развития рассеянного склероза.

К такому выводу пришли ученые Йельского университета (США), сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

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Исследователи выяснили, что при большой концентрации соли в клетках происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10.

А дисбаланс в цитокинах, в свою очередь, приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. Эффективных методов лечения заболевания пока не существует.

Ранее американские ученые выяснили, что регулярное употребление в пищу чрезмерного количества соли провоцирует изменения иммунной системы в кишечнике, которые влекут за собой деградацию когнитивных функций человека.