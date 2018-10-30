Впервые две женщины выносили одного ребенка

Использование капсулы INVOcell позволило Эшли и Блисс стать первыми женщинами, на двоих выносившими одного ребенка.

Блисс и Эшли Коултер, лесбийская пара из США, стали первыми в мире женщинами, выносившими на двоих одного ребенка.

Это стало возможно благодаря новой технологии ЭКО, при которой зародыш помещается не в инкубатор, а в тело женщины, передает NY Post.

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Обычно процедуру ЭКО проводят так: яйцеклетку будущей мамы, оплодотворяют, после этого эмбрион содержат в условиях инкубатора, а затем переносят в матку женщины. Но доктор Кэти Дуди предложила девушкам использовать специальную капсулу INVOcell вместо инкубатора.

Так, капсула была зафиксирована в шейке матки Блисс на 5 дней, пока не образовался эмбрион. Затем зародыш перенесли в матку Эшли. За ним наблюдали в течение 10 дней, пока тот не прижился. А спустя 9 месяцев на свет появился Стетсон.

Напомним, согласно результатам исследования ученых, пересадка замороженных эмбрионов иногда успешнее, чем "свежих".