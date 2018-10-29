Ученые нашли способ, как заставить организм бороться с раком

Антитело, блокирующее молекулярный механизм, может стать основой для противоракового препарата.

Бельгийские ученые раскрыли молекулярный механизм, подавляющий иммунную систему и способствующий развитию рака.

Это открытие поможет в создании новых эффективных средств для борьбы с раком, передает MedicalXpress. Исследователям также удалось определить антитело, которое может заблокировать действие упомянутого механизма.

В работе исследователей отмечается, что регуляторные Т-лимфоциты контролируют силу и продолжительность иммунного ответа. Они же высвобождают цитокин - TGF-beta. Находящиеся поблизости лимфоциты его распознают и снижают свою активность.

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Ученые выяснили, что в выработке TGF-beta играют роль белки GARP.

"Цитокин, известен под названием TGF-beta, нужен для контроля силы и продолжительности иммунного ответа. Если вмешаться в этот биологический механизм, то можно получить инструмент для борьбы со злокачественными клетками", — отмечают они.

Исследователи задействовали рентгеновскую кристаллографию для создания 3D-моделей белкового комплекса GARP и TGF-beta. Изучив модели, ученые узнали, что подковообразное строение GARP помогает белковому комплексу удерживаться молекулами TGF-beta.

Предполагается, что антитело, блокирующее описанный молекулярный механизм, может стать основой для противоракового препарата.

Как сообщал УНИАН, Нобелевскую премию по медицине вручат за открытия в терапии рака.