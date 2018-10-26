Ученые выяснили, почему появляется тяга к алкоголю

В ходе исследования ученые наблюдали за фруктовыми мушками.

Ученые из Университета Брауна заявили о том, что алкоголь влияет на процесс формирования воспоминаний и изменяет белки в мозге, что приводит к появлению тяги к спиртному.

Как сообщает zn.ua со ссылкой на MedicalXpress, это может объяснить то, почему рецидивы возможны даже у алкоголиков, которые воздерживаются от употребления спиртного на протяжении нескольких лет.

"Одна из вещей, которые мы пытались понять, это то, почему злоупотребление наркотиками может вызвать действительно приятные воспоминания, несмотря на то, что они, по факту, являются нейротоксинами", - заявила ведущий автор исследования Карла Каун.

В ходе исследования ученые наблюдали за фруктовыми мушками. Сначала их научили находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в процесс формирования зависимости.

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В результате было установлено, что один из подобных генов кодирует белок Notch, который влияет на развитие фруктовых мушек, людей и других животных. Отмечается, что белок является основой цепочки из "домино", которая влияет на внутриутробное развитие, развитие мозга и его функционирование у взрослых особей. Подобно цепочке из "домино", если одна из косточек падает, она тянет за собой другие.

Поэтому вовлечение Notch влечет за собой активацию D-2-подобного рецептора - белка, распознающего нейромедиатор дофамин, и вызывающего чувство удовольствия и удовлетворения. Однако воздействие алкоголя на Notch не вызывало изменения в количестве D-2-подобного рецептора, а приводило к замене одной аминокислоты в белковой последовательности. Как подчеркивают исследователи, известно, что D-2-подобный рецептор участвует в кодировании того, являются воспоминания приятными, или нет.

Как сообщал УНИАН ранее, согласно масштабному исследованию, в котором приняли участие 28 миллионов человек из 195 стран, безвредной дозы алкоголя не существует.