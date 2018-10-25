Ученые напугали последствиями стресса: уменьшает размер мозга

Ученые рекомендуют регулярно сдавать анализы для определения уровня кортизола - гормона стресса.

Стресс в среднем возрасте может уменьшить размер мозга и ухудшить память.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, передает MedikForum.

Исследователи отметили, что стресс в среднем возрасте приводит к уменьшению размера мозга, отчего сильно страдает память человека.

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Данный негативный эффект стресса был зафиксирован у людей старше 40, не имевших старческого слабоумия. Выяснилось, что патологические процессы у них в мозге осуществляются под воздействием стрессового гормона кортизола. Мыслительные процессы из-за стресса также нарушались.

Ученым удалось зафиксировать потерю памяти и уменьшение размера мозга у людей среднего возраста еще до того, как у них проявились какие-либо симптомы. Поэтому исследователи рекомендуют высыпаться, придерживаться умеренных физических нагрузок, практиковать технику релаксации, а также регулярно сдавать анализы для определения уровня кортизола.

"В случае необходимости можно принимать лекарства для уменьшения показателей этого гормона", - говорят ученые.

Ранее ученые заявили, что стрессом можно заразиться, а изменения в мозге, связанные со стрессом, могут служить причиной многих психических заболеваний, в том числе посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревожного расстройства.