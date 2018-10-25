Названа неожиданная опасность зимы для здоровья человека

Ученые отметили, что при низкой температуре сосуды сужаются, в результате чего в сердце поступает меньше кислорода.

Низкие температуры повышают риск развития инфаркта миокарда у пожилых людей.

Об этом заявили ученые Лундского университета (Швеция) после исследования влияния погодных условий на здоровье людей, говорится в журнале JAMA Cardiology.

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Исследование проводилось на территории Швеции. Ученые проанализировали данные 274 тысяч граждан, у которых в 1998-2013 годах диагностировали инфаркт миокарда. Их возраст составлял от 50 до 89 лет.

Выяснилось, что когда температура воздуха и атмосферное давление были низкими, вероятность сердечного приступа вырастала на 10%. Когда температура поднималась до 3-4 градусов, число приступов сокращалось.

Ученые объяснили, что при отрицательных температурах сужаются сосуды. В результате в сердце поступает меньше кислорода.

Ранее ученые заявили, что одного бега мало для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Медики подчеркивают, что необходимо также отказаться от вредных привычек, таких как употребление алкоголя и курение.