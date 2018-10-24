Выявлен способ затормозить "старение" мозга

"Омолаживающим лекарством" для стареющего мозга может быть гормон остеокальцин.

Ученые Колумбийского университета (США) установили, что "лекарством" для стареющего мозга может быть гормон остеокальцин.

Исследователи отметили, что остеокальцин вырабатывается клетками костной ткани и его активизации способствует даже небольшая физическая активность. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В свою очередь, с остеокальцином взаимодействует белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.

Ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Полноценная работа данных соединений зависит от концентрации гормона остеокальцина.

Даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия, подчеркивают исследователи.

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