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Выявлен способ затормозить "старение" мозга

15:34, 24 октября 2018
Зарубежные новости
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Найден простой способ защитить себя от старческого слабоумия / фото pixabay.com

Исследователи отметили, что остеокальцин вырабатывается клетками костной ткани и его активизации способствует даже небольшая физическая активность. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В свою очередь, с остеокальцином взаимодействует белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.

Ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Полноценная работа данных соединений зависит от концентрации гормона остеокальцина.

Даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия, подчеркивают исследователи.

Ранее ученые составили список тех способов, которые помогают выглядеть и чувствовать себя моложе.

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Теги: #ученые#мозг#старение