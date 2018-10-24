Выявлен способ затормозить "старение" мозга
Ученые Колумбийского университета (США) установили, что "лекарством" для стареющего мозга может быть гормон остеокальцин.
Исследователи отметили, что остеокальцин вырабатывается клетками костной ткани и его активизации способствует даже небольшая физическая активность. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
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В свою очередь, с остеокальцином взаимодействует белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия.
Ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Полноценная работа данных соединений зависит от концентрации гормона остеокальцина.
Даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия, подчеркивают исследователи.
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