Названо условие хорошего секса

Сексолог не советует придавать излишнее значение "эротическим фильмам у себя в голове".

Хороший секс связан с тем, что творится у нас в голове - наши собственные фантазии подстегивают желание.

Об этом пишет Юлия Хейне на страницах Bild. "Иногда не так-то просто запустить в голове "эротическое кино": во-первых, не у всех хорошо с фантазией, во-вторых, голова может быть забита другими вещами", - говорится в статье.

В этом случае, советует автор статьи, можно посмотреть порно или почитать эротическую литературу.

Но сексолог Йелла Кремер не советует придавать излишнее значение "эротическим фильмам у себя в голове".

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"Сексом можно заниматься и без фантазий. Я не советую теряться в фантазиях во время секса: это лишает пару единства во время близости", - считает она.

Для ведущей колонки о сексе в журнале Playboy Софии Андрески, напротив, фантазии играют весомую роль. "Наш мозг - самая главная эрогенная зона!.. Эротическое кино у нас в голове усиливает чувственные моменты".

По мнению Андрески, книги с эротическим сюжетом лучше подходят для стимулирования собственных фантазий.

"Тот, кто смотрит порно, тренирует мозг на определенные картинки, и это со временем приедается. А вот при чтении эротической литературы "передозировка" маловероятна", - цитирует Bild слова Кремер.

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