Ученые выявили зависимость между ростом человека и развитием раковых заболеваний

Они утверждают, что чем выше человек, тем больше он подвержен развитию рака щитовидной железы и меланомы.

Американские исследователи нашли зависимость между развитием раковых заболеваний кожи и щитовидной железы и ростом человека.

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Согласно открытию ученых, риск развития рака возрастает вместе с ростом. С каждыми лишними 10 сантиметрами и риск развития болезни увеличивается на 10%, передает Би-би-си со ссылкой на Daily Mail.

Руководитель исследования, научный сотрудник университета California Riverside рассказал, что он протестировал собственную гипотезу о том, что рост увеличивает число клеток, а увеличение числа клеток прямо увеличивает риск развития рака. Данные исследования подтвердили эту гипотезу.

Ученые рассмотрели 23 вида рака и сообщают, что чем выше человек, тем выше у него шанс развития любого ракового заболевания. Но особенно крепкие связи исследователи нашли между ростом и меланомой (риск возрастает на 30% с каждыми 10 см роста у женщин и на 25% - у мужчин).

А риск развития рака щитовидной железы с каждыми лишними 10 см увеличивается на 40% у женщин и почти на 20% у мужчин.