Ученые обнаружили микропластик в теле человека (видео)
10:31, 23 октября 2018Зарубежные новости
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Это означает, что искусственный материал попадает в систему пищеварения.
Угроза ближе, чем считалось - ученые впервые обнаружили микропластик в теле человека.
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Исследователи из Венского медицинского университета проанализировали образцы экскрементов добровольцев из стран Европы и Азии, говорится в сюжете ТСН.
Ученые нашли в них микрочастицы 9 типов пластика, в частности, тех, из которых изготавливают пакеты и контейнеры для еды.
Ранее ученые выяснили, что частое использование пластиковых соломинок может привести к вздутию живота, кариеса, а также потреблению ядовитых для человеческого организма соединений.
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