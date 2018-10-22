Выявлена неожиданная польза частого употребления кофе

Взаимосвязь кофе и розацеа (покраснение кожи лица) до конца не изучена.

Известно, что кофеин снижает вазодилатацию и обладает иммунодепрессантами, что может снизить риск болезни. Тем не менее тепло напитка способно спровоцировать вспышку заболевания.

Группа ученых из Университета Циндао в Китае во главе с доктором Ли Суюн провела исследование среди 82 737 женщин, чтобы изучить взаимосвязь между риском возникновения розацеа и потреблением кофеина, передает Naked Science.

Группа испытуемых была сформирована в 1989 году и проходила обследование каждые два года в период с 1991-го по 2005-й. Все анализы проводили с июня 2017-го по июнь 2018 года.

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Каждые четыре года испытуемых спрашивали о количестве потребления кофе с кофеином, кофе без кофеина, чая, безалкогольных напитков и шоколада. Участники отвечали на вопрос, выбирая из девяти вариантов ответа: никогда, один-три раза в месяц, раз в неделю, два-четыре раза в неделю, пять-шесть раз в неделю, раз в день, два-три раза в день, четыре-пять раз в день и шесть раз в день. Общее потребление кофеина ученые рассчитывали путем суммирования количества кофеина в каждом из продуктов и умножения его на частоту потребления испытуемым.

В 2005 году ученые опросили участников о случаях врачебного диагноза розацеа и, если такой диагноз был поставлен, временном интервале вспышки заболевания (до 1991 года, 1991-1994, 1995-1998, 1999-2002 или 2003-2005 годов).

В результате исследования ученые зафиксировали 4945 случаев появления этого заболевания и, проанализировав дату диагноза, количество приема кофеина в потребляемых продуктах, а также обнаружили значительную обратную связь между риском розацеа и увеличением потребления кофеина — в частности, от кофе. Такая связь с другими источниками кофеина (чай, шоколад) не выявлена. Исследование показало, что отношение вероятности возникновения розацеа у тех, кто потреблял четыре или более порций кофе с кофеином в день, к вероятности заболевания у тех, кто выпивал то же количество кофеина менее чем раз в месяц, составляет 0,77.

Ранее новое исследование американских медиков показало, что даже люди, которые выпивают по 8 чашек в день, живут немного дольше тех, кто не пьет кофе совсем.