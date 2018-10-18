Сообщения в Facebook могут указывать на депрессию

Ученые заметили, что люди с подорваным психическим здоровьем чаще других употребляют определенные слова.

Профиль в Facebook может рассказать о людях больше, чем о том, где они отдыхали, с кем встречаются и где работают. Новое исследование обнаружило, что посредством постов в социальной сети можно обнаружить, не страдает ли пользователь от депрессии.

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что ученые из Пенсильванского университета проанализировали данные 683 пациентов, которые обратились за медицинской помощью. С их согласия, были также оценены более 50 тысяч их постов в Facebook.

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Исследование выявило, что в 114 из 683 его участников было диагностировано депрессию. При этом, такие люди чаще использовали в своих постах слова «я» и «меня». По мнению ученых, это говорит о том, что эти люди были сильно сконцентрированы на себе. Кроме того, в их сообщениях часто описывались вещи, которые тоже указывали на симптомы депрессивных состояний. При этом использовались определенные слова, такие как «слезы», «операция», «усталость», «больной», «голова», «боль», «грустить», «одинокий» и тому подобное. По мнению ученых, это объясняется тем, что часто депрессия сопровождается и физическими симптомами.