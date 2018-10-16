Ученые предупредили об опасных последствиях кесарева сечения

Обнаружены опасные для ребенка последствия кесарева сечения.

Ученые из университета Джорджии в Атланте (США) обнаружили, что кесарево сечение влияет на формирование и рост мозга уже после рождения, способствуя массовой смерти нейронов.

Биологи провели серию экспериментов на беременных мышах и их потомстве, часть из которого появилась на свет нормальным путем, а остальные – пережили мышиный аналог кесарева сечения, говорится в статье в журнале PNAS.

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Исследователи рассказали, что гибель нейронов сразу после выхода ребенка на свет и чрезмерная активация гипоталамуса в это же время – вполне нормальные явления для первых часов жизни новорожденного. Так организм обучается борьбе с инфекциями и формирует первичные цепочки нервных клеток, избавляясь от ненужных телец.

Но данный процесс нарушается при хирургическом вмешательстве в процесс деторождения. В таком случае нейроны продолжали гибнуть в некоторых регионах мозгах новорожденных мышей еще три дня, а иммунитет в итоге долгое время не мог "устаканиться".

Ранее в ВОЗ заявили, что женщины все чаще предпочитают кесарево сечение естественным родам.