Названы пять самых опасных недорогих продуктов
Эксперты ВОЗ назвали недорогие, но при этом весьма опасные в своем влиянии на здоровье продукты.
Список самых опасных продуктов питания из категории дешевых возглавили колбасы и сосиски, передает MedikForum.
Невысокая стоимость этих изделий – верный знак того, что в продукте содержится крайний минимум мяса. При этом в дешевой колбасе и сосисках много потенциально канцерогенных субстанций, регулярное попадание которых в организм чревато развитием онкологических заболеваний.
Читайте такжеХот-доги способны вызвать манию
Второе место заняли дешевые полуфабрикаты. Наиболее опасными ингредиентами, присутствующими в их составе, являются фосфаты и трансжиры. Избыточное содержание фосфатов в организме неминуемо приводит к смещению баланса фосфора и кальция, ослабляет кости, пагубно действует на нервную систему, а также резко повышает риск инфаркта. С повышенной вероятностью сосудистых патологий связано и употребление трансжиров.
Также, отметили специалисты, не может быть дешевым твердый сыр – его невысокая цена сигналит о добавках маргарина, употребление которого чревато нарушениями в работе сердечно-сосудистой системе.
Весьма опасны и недорогие сладости, выпечка: в этих продуктах почти всегда содержится зашкаливающее количество разных добавок, начиная от красителей и усилителей вкуса до трансжиров и дешевых масел, резко ухудшающих состояние сосудов.
Оказались в пятерке этих продуктов питания и недорогие рыбные консервы. По словам экспертов ВОЗ, в такой рыбе могут присутствовать тяжелые металлы, попадающие в продукт из-за окисления металлической тары. Тяжелые металлы могут провоцировать развитие онкологических заболеваний.