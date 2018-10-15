Названы пять самых опасных недорогих продуктов

Недорогую еду покупают обычно, пытаясь сэкономить, но эксперты подчеркнули, что последствия употребления таких продуктов могут быть печальными.

Эксперты ВОЗ назвали недорогие, но при этом весьма опасные в своем влиянии на здоровье продукты.

Список самых опасных продуктов питания из категории дешевых возглавили колбасы и сосиски, передает MedikForum.

Невысокая стоимость этих изделий – верный знак того, что в продукте содержится крайний минимум мяса. При этом в дешевой колбасе и сосисках много потенциально канцерогенных субстанций, регулярное попадание которых в организм чревато развитием онкологических заболеваний.

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Второе место заняли дешевые полуфабрикаты. Наиболее опасными ингредиентами, присутствующими в их составе, являются фосфаты и трансжиры. Избыточное содержание фосфатов в организме неминуемо приводит к смещению баланса фосфора и кальция, ослабляет кости, пагубно действует на нервную систему, а также резко повышает риск инфаркта. С повышенной вероятностью сосудистых патологий связано и употребление трансжиров.

Также, отметили специалисты, не может быть дешевым твердый сыр – его невысокая цена сигналит о добавках маргарина, употребление которого чревато нарушениями в работе сердечно-сосудистой системе.

Весьма опасны и недорогие сладости, выпечка: в этих продуктах почти всегда содержится зашкаливающее количество разных добавок, начиная от красителей и усилителей вкуса до трансжиров и дешевых масел, резко ухудшающих состояние сосудов.

Оказались в пятерке этих продуктов питания и недорогие рыбные консервы. По словам экспертов ВОЗ, в такой рыбе могут присутствовать тяжелые металлы, попадающие в продукт из-за окисления металлической тары. Тяжелые металлы могут провоцировать развитие онкологических заболеваний.