Ученые - плацебо помогает даже пациентам, знающим, что это пустышка

Раковые больные, в открытую принимавшие плацебо, переносили терапию гораздо лучше контрольной группы, не получавшей никаких дополнительных таблеток.

Состояние раковых больных, получавших плацебо для облегчения последствий терапии, улучшалось даже в том случае, если пациенту заранее сообщали, что таблетки не содержат никаких лекарственных препаратов.

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Такое удивительное наблюдение сделала команда медиков из бостонского Института изучения рака, передает Би-би-си. Это не первое подобное исследование. Если раньше считалось, что эффект плацебо объясняется исключительно психологией пациента, уверенного, что принимает настоящее лекарство, то теперь врачи все чаще встречаются с тем, что таблетки-пустышки помогают и тем, кого изначально предупреждают: это не лекарство.

"Открытая плацеботерапия оказалась эффективной для пациентов, испытывавших тошноту, боли, страдающих от мигреней и воспалительных процессов пищеварительной системы", - констатирует ведущий автор работы Эрик Жоу.

При этом реальные лекарства для облегчения состояния пациентов часто дают побочные эффекты, которые полностью отсутствуют при приеме пустышки. Не говоря уже о том, что плацеботерапия в сотни раз дешевле.

Тем не менее, раковые больные, в открытую принимавшие плацебо, переносили терапию гораздо лучше контрольной группы, не получавшей никаких дополнительных таблеток.

Как это работает, ученые пока не понимают. Одна из версий заключается в том, что состояние пациента улучшается от самого факта приема таблетки, который запускает привычный психологический механизм: "принял таблетку - полегчало".

Частично эта теория подтверждается тем, что после приема лекарства люди часто чувствуют себя лучше буквально в течение нескольких минут, хотя сам препарат начинает действовать значительно позже.