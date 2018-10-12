Ученые объяснили, почему ковыряние в носу опасно

Ковыряние в носу в ходе исследования стало самым "надежным" методом подхватить пневмонию.

Ковыряние в носу оказалось небезопасным для здоровья человека.

Так или растиранием соплей по лицу и рукам можно способствовать распространению пневмонии, утверждается в статье медиков в European Respiratory Journal.

Как отмечает Виктория Коннор из университета Ливерпуля, ученые до сих пор не очень хорошо понимают то, как именно распространяется пневмококк и другие возбудители пневмонии, и что способствует их передаче от одного человека к другому.

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Поэтому исследователи организовали необычный эксперимент. Ученые набрали шесть дюжин здоровых добровольцев и предложили им попытаться заразить себя пневмонией.

Для этого ученые помазали их пальцы или ладонь раствором с небольшим числом колоний пневмококка и попросили половину из них просто понюхать их или же поковыряться в носу.

После этого ученые отпустили добровольцев по домам и на протяжении девяти дней наблюдали за тем, как менялся состав микрофлоры их носа и состояние легких. В общей сложности сразу восемь добровольцев заразили себя пневмонией.

И ковыряние в носу стало самым "надежным" методом подхватить пневмонию - примерно 40% добровольцев, поступавших таким образом, заполучили инфекцию.