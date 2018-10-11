Сколько можно пить вина: ученые назвали безопасную дозу

Употребление одного бокала вина в день не является полезным для здоровья. Ученые выяснили, что людям можно пить не более трех бокалов в неделю.

Мы не раз слышали о том, что один бокал вина в день полезен для здоровья. Однако ученые из Университета Вашингтона провели новое исследование, которое опровергло эту теорию.

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Они выяснили, что ежедневное употребление алкоголя увеличивает риск преждевременной смерти на 20% вне зависимости от возраста, передает News You.

Ученые заявили, что умеренное употребление вина работает только в том случае, если люди выпивают не более трех бокалов вина в неделю, или если в вашей семье имеется история сердечно-сосудистых болезней. Ранее наука выяснила, что у вина есть целый ряд преимуществ — от предотвращения тромбов до снижения уровня сахара в крови.

Если же говорить о семейной истории рака, то любое количество спиртных напитков в этом случае увеличивает вероятность развития смертельно опасной болезни. Результаты этого исследования подтвердили, что алкоголь может обеспечивать защиту от болезней сердца, но не в том случае, если его употреблять регулярно, то есть каждый день.

Напомним, согласно масштабному исследованию, в котором приняли участие 28 миллионов человек из 195 стран, безвредной дозы алкоголя не существует.