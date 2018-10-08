Ученые напугали мужчин с маленькими пенисами
Размер имеет значение — обладатели маленьких пенисов чаще оказываются бесплодными, выяснили исследователи из Университета Юты в США.
О результатах они собираются рассказать на Конференции по вопросам фертильности в Денвере, США, передает "Газета.ru".
Участниками исследования стали 815 мужчин, на протяжении трех лет посещавших клинику сексуального здоровья. 219 из них столкнулись с бесплодием, остальных беспокоили иные проблемы — например, импотенция и боль в яичках.
Оказалось, что у страдавших от бесплодия мужчин средняя длина полового члена в эрегированном состоянии составляла 12,5 см, в то время как у тех, кто не испытывал таких проблем — 13,39 см.
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"Разница не поразительная, но она имеет статистическую значимость", — отмечает ведущий автор исследования доктор Остин Слейд.
Он отмечает, что, хотя короткий половой член может указывать на возможные проблемы с фертильностью, но серьезных проблем для беспокойства нет. Иного мнения придерживается профессор Шина Льюис из Королевского университета в Белфасте.
"Мужчины и так слишком обеспокоены размерами своих членов. Теперь они знают, что из-за этого у них еще и меньше шансов стать отцом, это плохие новости, — говорит она. — Кроме того, мы не можем предложить решение этой проблемы".
Это не первое исследование, связывающее фертильность с особенностями гениталий. Исследование, опубликованное в 2011 году в журнале Environmental Health Perspectives, показало, что расстояние от ануса до мошонки (аногенитальное расстояние) также тесно связано с бесплодием.