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Россиянок хотят заставить рожать раньше

15:42, 04 октября 2018
Зарубежные новости
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В РФ решили бороться с поздним рождением первенцев / фото pixabay.com

Об этом говорится в стратегическом документе, который был рассмотрен и одобрен на заседании российского правительства на прошлой неделе, передает Би-би-си.

Документ называется "Об основных направлениях деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года", а власти позиционируют его как "дорожную карту" по исполнению "майского указа" президента РФ Владимира Путина.

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Правительство РФ намерено предупредить "тенденцию увеличения возраста матери при рождении первенца". Этот пункт указан в документе как возможная дополнительная мера, направленная на стимулирование рождаемости. 

Как следует из документа, такие меры могут потребоваться "для преломления негативной тенденции снижения рождаемости", которая наблюдается из-за того, что женщин репродуктивного возраста становится все меньше. При этом конкретные меры по стимулированию рождаемости будут зависеть от того, сколько детей у женщины уже есть.

Ответственной за меры по стимулированию рождаемости в документе назначена "социальный" вице-премьер Татьяна Голикова. Непосредственно за реализацию демографических мер в правительстве отвечает Министерство труда.

Пресс-служба Минтруда в ответ на просьбу "Би-би-си" пояснить, какие именно меры для снижения возраста рождения первого ребенка могут быть предложены и сколько это может стоить, прислала фрагмент из нацпроекта "Демография". В нем говорится, что до 2024 года планируется проанализировать эффективность ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка, материнского капитала, субсидирования ставки по ипотеке.

Ранее СМИ сообщали, что многодетным россиянам запретят брать под опеку или попечительство воспитанников детских домов.

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Теги: #Россия#возраст#роды