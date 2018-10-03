Глобальный индекс отказа от курения как способ контроля табачной индустрии

В сентябре в Лондоне состоялся Глобальный форум по борьбе с курением. На форуме было объявлено о внедрении индекса отказа от курения «Smoke Free Index». Его цель – контроль над преобразованием рынка табачных продуктов и оценка прогресса в сокращении уровня курения в мире.

Индекс был разработан и представлен фондом «Foundation for a Smoke-Free World» с целью построения «мира без табачного дыма». Он является частью инициативы фонда в области преобразований табачной отрасли и станет дополнением Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. Разработка подобного индекса – часть реализации глобального подхода уменьшения вреда от курения (tobacco harm reduction), который применяется в развитых странах с целью сокращения рисков от курения для населения.

Фонд планирует сбор и оценку исследований, разработок, инвестиций, направленных на отказ от производства сигарет. Подобная программа необходима для поддержания развития рынка альтернативных продуктов сниженного риска (электронных систем), обеспечивающих потенциально менее вредные способы доставки никотина курильщикам, которые не хотят бросать курить.

Индекс отказа от курения позволит измерить и предоставить доказательства того, какие изменения происходят в табачной индустрии. . Доктор Дерек Як, президент фонда, отметил, что ведущие специалисты в области здравоохранения признают важность преобразования индустрии: «табачным компаниям необходимо использовать свои рычаги давления на рынке для усиления влияния друг на друга и действовать более решительно в целях глобального прекращения использования сгораемых сигарет».

Фонд приглашает независимые научно-исследовательские организации подавать заявки на разработку и внедрение первого индекса отказа от курения. В результате, будут определены 1-3 грантополучателя, которые будут заниматься сбором объективных данных и фиксацией действий, которые могут противоречить цели построения «мира без табачного дыма». Процесс подачи заявок подробно описан на веб-сайте фонда. Первый отчет будет опубликован в начале 2020 года, а после – ежегодно.

Внедрение индекса позволит оценить деятельность табачных компаний в сокращении уровня курения и мотивировать правительства стран к движению в направлении замещения сигарет менее вредными альтернативами для курильщиков.

Напомним, что, согласно исследованиям, наибольший вред здоровью наносит не потребление никотина, а продукты горения табака, которые содержатся в традиционных сигаретах. В свою очередь, заболевания, провоцируемые традиционным курением, негативно влияют на уровень общественного здоровья. Одним из решений является развитие рынка продуктов сниженного риска.