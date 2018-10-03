Названы несколько способов, как сделать ярче сексуальную жизнь

Эксперты назвали несколько правил, которые помогут достигать максимального сексуального удовольствия.

Если подойти к сексу с умом и использовать несколько простейших лайфхаков, можно вывести удовольствие на новый уровень.

Сексологи назвали несколько способов усилить оргазм, передает Super.

1. Не халтурьте во время прелюдии

Большое и длинное исследование голландских ученых доказало, что «наркотик любви» окситоцин помогает сделать оргазм ярче. Ничего сложного для его выработки делать не надо: обнимайтесь, целуйтесь, не скупитесь на ласки.

2. Отложите оргазм

Не перестарайтесь — довести дело до конца все равно придется, но отложенный оргазм будет в разы сильнее.

3. Займитесь физической активностью

Не в постели, конечно. Об этом пункте стоит позаботиться заранее. Лайфхак в том, что физические нагрузки помогают «слабому полу» повысить выработку тестостерона, а это работает на пользу нашему либидо. Тренировки не только повышают сексуальный аппетит, но и налаживают кровообращение (в том числе, в интимных зонах).

4. Повысьте градус

Перед тем, как заняться любовью, примите горячую ванну. Если время поджимает, просто подержите между ног теплое полотенце. Чем там теплее, тем больше будет смазки и выше чувствительность.

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5. Контролируйте дыхание

Дышать нужно медленно и глубоко. Это позволит достичь большей осознанности во время оргазма, а значит, сделать его красочнее.

6. Выпейте секс-тоник

Все придумано до нас: подогрейте стакан молока и добавьте щепотку шафрана. Тысячи лет это сочетание считается мощным афродизиаком.

7. Следите за своим циклом

В последние два дня менструального цикла тестостерон в организме бьет все рекорды, либидо становится неудержимым, грудь и клитор — экстрачувствительными. Кстати, для мужчин самое подходящее время — раннее утро, когда их уровень тестостерона так же могуч.

8. Изучите анатомию

Невероятно, но факт: многие женщины не знают, как устроен клитор. Тем, кто не догадывался раньше о том, что наружный клитор — только верхушка айсберга, срочно нужно восполнить этот пробел. Желательно, вместе с партнером: ему ведь предстоит пользоваться этим лайфхаком. Так вот, внутренние размеры клитора гораздо больше наружных, и он имеет форму дужки, поэтому подскажите своему мужчине, чтобы во время секса он не мелочился и стимулировал всю вашу интимную зону, а не искал одну волшебную точку.