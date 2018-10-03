По данным врачей, серфингист вдохнул пожирающую мозг амёбу вместе с водой.

Серфингист Фабрицио Стабиле, посетивший бассейн с волнами в городе Уэйко (штат Техас), умер через несколько дней.

29-летний американец оказался заражён амёбой Heглepиeй Фoулepa, известной как «пожиратель мозга», передает TJournal.

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Согласно странице на Gofundme по сбору помощи для семьи Стабиле, 16 сентября он приехал в Уэйко из Нью-Джерси. Там серфингист посетил бассейн с пресной водой с волнами, чтобы покататься на доске. Однако через несколько часов американцу стало плохо: он потерял концентрацию и возможность говорить. Его доставили в больницу, но врачи не смогли ничем помочь — Стабиле умер 21 сентября.

По данным врачей, серфингист вдохнул пожирающую мозг амёбу вместе с водой. Чаще всего Heглepия Фoулepa попадает в организм через нос, а также любит теплую среду и пресную стоячую воду. Одноклеточное поражает центральную нервную систему и вызывает пepвичный aмёбный мeнингoэнцeфaлит. Других случаев заражения посетителей этого бассейна не выявили, его закрыли на время расследования.

Неглерия Фоулера — одноклеточный организм, который вызывает редкую инфекцию мозга, которая в большинстве случаев смертельна. Своё прозвище получила из-за того, что пожирает ткани в носу и мозгу, прежде, чем заражает носителя. Встречается крайне редко: с 1962 по 2017 год зафиксировали только 143 случая. В США последний случай произошёл в 2016 году.