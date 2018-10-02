Ученые предрекли слабоумие и инсульт сотням миллионов людей

Ученые посчитали, что если начало недуга отсрочить на срок от одного до трех лет, то его риск после 45 лет снижается на 20%, а после 85 — на 50%.

Специалисты Медицинского центра Университета Эразмус в Нидерландах провели масштабное исследование, посвященное трем неврологическим заболеваниям: деменции, инсульту и паркинсонизму.

Они пришли к выводу, что от деменции, болезни Паркинсона или инсульта пострадает каждая вторая женщина и каждый третий мужчина европеоидной расы, передает MedicalXpress.

Всего в исследовании за 1990-2016 годы приняли участие более 12 тыс. человек в возрасте от 45 лет, 58% составили женщины. Помимо этого, каждый из них проходил полное обследование каждые четыре года. Контроль продолжался до 1 января 2016 года или до смерти пациента.

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За этот период умер 5 тыс. 291 человек, при этом 3 тыс. 260 из них не был поставлен диагноз какого-либо неврологического расстройства. У 1 тыс. 489 человек была обнаружена деменция, включая болезнь Альцгеймера, у 1 тыс. 285 человек был инсульт, а у 263 развился паркинсонизм.

Таким образом, риск развития одной из этих трех болезней для женщин составил 48%, для мужчин — 36%.

Также авторы исследования отметили, что деменция больше характерна для женщин, у них риск развития равен 25,9%, а у мужчин — 13,7%. С другой стороны, мужчины имеют больший риск инсульта в раннем возрасте по сравнению с женщинами.

Специалисты выяснили, что перед развитием этих заболеваний у пациентов часто наблюдалось высокое кровяное давление, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина и диабет второго типа.