Эксперты рассказали, как улучшить секс с помощью простой диеты

Есть несколько действенных рекомендаций, как улучшить секс с помощью простой диеты.

Помочь испытывать яркие ощущения в постели могут обычные продукты, которые в изобилии присутствуют на прилавках магазинов и рынков.

Хотите улучшить сексуальную жизнь – пересмотрите свое ежедневное меню, передает слова экпертов "Сегодня-Lifestyle".

Миндаль, огурец и лакрица

Не только сам миндаль, но и просто его аромат приводит женщину в состояние сексуального возбуждения. К тому же этот орех содержит аминокислоты, вызывающие усиленное кровообращение в половых органах. Среди прочих "продуктовых" сексуальных ароматов ученые называют запахи огурца и лакрицы, способные на 13% усилить половое возбуждение.

Авокадо: витамины для секса

Совместные исследования сексологов и диетологов показали, что одной из причин пониженного уровня сексуального желания является недостаток продуктов, содержащих витамин В, железо, фолиевую кислоту и калий. "Недостаток этих микроэлементов неизбежно приводит к ощущению усталости, спаду сексуальной энергии и апатии, что тоже не может не сказаться на качестве сексуальной жизни", – уверена ученая Марта Моррис из университета Тафтса. Введите в свое меню авокадо, богатое калием и витамином В6, и забудьте о потере сексуального аппетита.

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Чеснок для кровообращения

Чеснок справится не только с простудой, но и с потерей взаимного сексуального интереса.

Удивительно, но чеснок эффективно активизирует сексуальное желание. Химическое соединение аллицин, образующееся при механическом разрушении клеток чеснока, не хуже виагры усиливает приток крови к половым органам, а вместе с ним и сексуальное желание.

Ягоды годжи – фруктовая виагра

Если верить старой китайской пословице, то "не стоит есть годжи тому, кто уезжает далеко от семейного очага". Помимо множества лечебных свойств, ягода годжи действительно является одним из лучших тонизирующих сексуальных средств, известных азиатской медицине. Наука подтвердила: годжи увеличивает содержание тестостерона в крови, усиливая либидо как у мужчин, так и у женщин. Азиатские медики также лечат ягодами годжи бесплодие.

Тыквенные семечки – источник цинка

Семена тыквы богаты цинком, способным спровоцировать тестостероновый взрыв в отдельно взятом мужчине, а вместе с этим и новый виток развития вашей сексуальной жизни. Богаты тыквенные семечки и столь полезными для здоровья представителей сильного пола селеном и витамином Е. Эти микроэлементы защищают сосуды и артерии, делая мужчину более выносливым.

Ранее американские ученые из Университета Индианы заявили, что поза "наездницы" в сексе является идеальной для получения женщиной оргазма.