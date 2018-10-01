Жюри Нобелевской премии сегодня объявит имя лауреата в области медицины (видео)

Имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины станут известны уже сегодня.

Жюри Нобелевской премии готовится объявить имя лауреата в области медицины.

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Среди возможных лауреатов СМИ называют исследователей, которые редактируют гены, говорится в сюжете ТСН. Дальше - награда по химии, физике и премия мира.

Отмечается, что в этот раз из-за громкого скандала "нобелевская неделя" пройдет без литераторов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получили американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов.