Жюри Нобелевской премии сегодня объявит имя лауреата в области медицины (видео)
11:33, 01 октября 2018Зарубежные новости
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Имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины станут известны уже сегодня.
Жюри Нобелевской премии готовится объявить имя лауреата в области медицины.
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Среди возможных лауреатов СМИ называют исследователей, которые редактируют гены, говорится в сюжете ТСН. Дальше - награда по химии, физике и премия мира.
Отмечается, что в этот раз из-за громкого скандала "нобелевская неделя" пройдет без литераторов.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины за 2017 год получили американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за исследования суточных ритмов.
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