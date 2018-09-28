Родившийся без пениса 45-летний британец впал в кому после первого в жизни секса

Мужчина находился без сознания пять дней.

Родившийся без пениса 45-летний британец Эндрю Уордл, которому летом установили имплант полового органа, впал кому спустя несколько дней после первого настоящего секса в своей жизни.

Как сообщает DailyStar, пенис, сделанный из кожи руки Эндрю, функционирует с помощью кнопки, благодаря которой половой орган приводится в состояние эрекции.

Возлюбленная Эндрю и врачи переживали, что такое состояние мужчины могло быть вызвано сексом.

Мужчина был без сознания около пяти дней, врачи определили, что ему нужно удалить желчный пузырь.

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Как сообщал УНИАН, англичанин является жертвой экстрофии мочевого пузыря - редкого родового дефекта, при котором этот орган формируется снаружи тела. У Эндрю имеются яички, но нет пениса. Еще ребенком он прошел через хирургическую операцию по созданию искусственного прохода в мочеполовую систему. После этого последовали 15 операций для создания специальной трубки из мочевого пузыря, через которую нормально отходила моча.

Эндрю долгое время страдал от проблем с почками. Он находился в таком отчаянии, что даже пытался совершить самоубийство, но в 2012 году врачи дали ему надежду на установку протеза. Лишь в 2014 Эндрю прошел через первую операцию по удалению стомы, и впоследствии ему потребовалось еще два года для завершения всей этой процедуры. В 2015 пластические хирурги создали основу для пениса из кожи, мышц и нервов левой руки, а также вен в правой руке пациента.

В течение следующих трех лет хирурги обсуждали подробности проведения основной операции, пока она все-таки не состоялась в декабре 2017. Летом этого года Эндрю прошел через последнюю хирургическую процедуру, после которой фаллопластика была завершена.