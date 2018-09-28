Зафиксирован первый случай, когда человек заболел крысиным гепатитом

Вирус обнаружили у мужчины с пересаженной печенью. Рядом с его домом обитали зараженные крысы.

Исследователи из Гонконгского университета рассказали о первом случае заражения человека крысиной разновидностью гепатита Е (HEV).

Ученые пояснили, что крысиный вид гепатита Е отдаленно напоминает человеческий, передает Naked Science, ссылаясь на издание South China Morning Post.

Предыдущие исследования показали, что он не способен заразить макак-резусов, однако этот случай доказывает, что вирус опасен для человека.

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Пострадавший — 56-летний мужчина, которому в мае прошлого года трансплантировали печень. Для положительной пересадки он принимал иммунодепрессанты для искусственного подавления иммунитета. Последние тесты зафиксировали нарушения в работе печени, а последующие анализы выявили гепатит.

В университете отметили, что мужчина проживал в доме, за пределами которого в мусорных баках регистрировали инфицированных крыс. По оценкам ученых, он мог употребить пищу, зараженную крысиным пометом.

Проблема с грызунами в Гонконге обострилась этим летом, когда необычно высокая температура и влажность вынудили крыс подняться на поверхность. Компании, борющиеся с паразитами, зарегистрировали увеличение количества запросов на 30 процентов.

Гепатит Е — вирусное заболевание с фекально-оральным механизмом заражения. Чаще всего его регистрируют в странах с жарким климатом. Он может долго пребывать в пресной воде — она же и самый распространенный источник заражения. Болезнь проявляется в виде жара, рвоты и желтухи.