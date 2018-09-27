Десятки врачей пять часов делали умирающему ребенку массаж сердца и спасли его

У восьмилетнего Сяо Юй обнаружили развивающийся миокардит.

В китайском городе Чанчжоу из-за серьезной болезни у мальчика остановилось сердце. Но врачи спасли малыша, приложив невероятные усилия.

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Медики на протяжении пяти часов непрерывно проводили непрямой массаж сердца, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что около 30 врачей и медсестер пять часов по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию. За это время медики нажали на грудную клетку мальчика более 30 тысяч раз.

Реанимация помогла, на данный момент состояние ребенка считается стабильным, он проходит дальнейшее лечение в детской больнице.

Как сообщал УНИАН, в мумбайском госпитале 32-летний мужчина умер от травм, полученных в МРТ-аппарате.