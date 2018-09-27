цей матеріал доступний українською

Десятки врачей пять часов делали умирающему ребенку массаж сердца и спасли его

12:46, 27 сентября 2018
Зарубежные новости
1613 0
Врачам удалось спасти ребенка / фото dailymail.co.uk

Читайте такжеПопулярный в Украине препарат назвали смертельно опасным

Медики на протяжении пяти часов непрерывно проводили непрямой массаж сердца, сообщает Daily Mail

Отмечается, что около 30 врачей и медсестер пять часов по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию. За это время медики нажали на грудную клетку мальчика более 30 тысяч раз.

Реанимация помогла, на данный момент состояние ребенка считается стабильным, он проходит дальнейшее лечение в детской больнице.

Как сообщал УНИАН, в мумбайском госпитале 32-летний мужчина умер от травм, полученных в МРТ-аппарате.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок#больница#сердце