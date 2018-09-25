Ученые создали систему имплантов, которая позволяет парализованным людям снова ходить

Устройства стимулируют поврежденный спинной мозг, заставляя его реагировать на слабые сигналы из головного мозга, которые пробиваются через травмированное место.

Небольшая группа людей, которые страдают от паралича после аварий, снова могут делать самостоятельные шаги после того, как ученые имплантировали в их тело специальные устройства. Импланты стимулируют их спинной мозг, помогая восстановить утраченную связь с головным мозгом.

Как сообщает The Guardian, технология, а также физические тренировки, помогли трем из пяти людей снова ходить.

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«Это невероятно быть там и видеть, как эти люди делают свои первые шаги. Это очень эмоциональное время для них, потому что они делают то, на что, как им сказали, они никогда не будут способны», - сказала доктор Клаудия Анджели из Центра исследования повреждений спинного мозга Университета Луисвилля.

Анджели и ее коллеги встроили 16 электродов в поясницу четырем пациентам, которые потеряли возможность ходить несколько лет назад после аварий или несчастных случаев. Сама технология не новая. Ее разработали для контроля боли. Однако, ученые разместили ее ниже травмы, покрывая места, которые отсылают сенсомоторные сигналы ногам. Частоту, интенсивность и продолжительность стимуляции, можно настраивать с помощью беспроводной связи. Электрическая активность, которую продуцировали мышцы ног во время сессий, тщательно отслеживали.

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Подход, который называется эпидуральной стимуляцией, работает на принципе, который предполагает существование слабых сигналов мозга, которые все еще пробиваются через место поражения спинного мозга. Однако, их не достаточно для того, чтобы двигать ногами по желанию, как это было раньше.

«Мы знаем, что спинной мозг способен организовать очень детальную моторную активность. Но до травмы он получал команды от головного мозга, а также получал информацию от окружающей среды. Однако, травма сломала эту систему», - объяснила Анджели.

«Спинной мозг стал изолирован, он потенциально до сих пор получает информацию от окружающей среды, но потерял большой драйвер, которым был мозг», - добавила она.

По ее словам, когда имплантированные устройства активированы, электрическая стимуляция повышает возбуждение спинного мозга.

«Он становится как бы более настороженным, он способен прислушиваться к тихому шепоту от головного мозга, который все еще поступает. И таким образом удается сгенерировать моторный шаблон», - объяснила Анжели.