Создан препарат, блокирующий рост клеток распространенного вида рака

Пока лекарство протестировали только на мышах, следующий этап исследования — испытания на людях.

Ученые из некоммерческой больницы Лос-Анджелеса Cedars-Sinai представили результаты испытаний нового препарата Metavert, борющегося с раком поджелудочной железы.

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Испытания на мышах показали, что Metavert сумел блокировать рост и резистентность раковых клеток, что привело к возобновлению положительного эффекта от химических препаратов. В среднем выживаемость увеличилась на 50%, передает Naked Science.

Автор исследования Муад Эддеркауи рассказал о будущем проекта: "Это невероятный шаг к тому, чтобы увеличить выживаемость среди пациентов с раком поджелудочной железы. Следующие испытания пройдут на людях. Если результаты подтвердятся, то у нас появится лекарство, позволяющее продлить жизнь пациентов с аденокарциномой, которая сейчас очень тяжело поддается лечению".

Рак поджелудочной железы — один из самых распространенных видов рака, поражающий с одинаковой частотой как мужчин, так и женщин. Сейчас он стоит на 12-й строчке в мире среди самых часто встречающихся разновидностей рака.