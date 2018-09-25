Научный прорыв: успешно испытан имплантат, позволяющий ходить парализованным людям (видео)

Разработчики технологии объясняют, что вживили в позвоночник пациентов специальный стимулятор, который передает импульсы от головного мозга к спинному.

В США успешно испытали имплантат, позволяющий парализованным людям ходить. Это - научный прорыв, который дает надежду миллионам людей. Читайте такжеВ США пятилетнюю девочку парализовало после укуса клеща Разработчики технологии объясняют, что вживили в позвоночник пациентов специальный стимулятор, который передает импульсы от головного мозга к спинному. Трое участников эксперимента впервые пошли благодаря прибору, который реагирует на их мысли. Ранее американские исследователи из Калифорнийского университета опубликовали результаты своих экспериментов: им удалось восстановить целостность спинного мозга крыс с помощью нейронов, полученных из стволовых клеток.

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