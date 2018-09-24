Названы пять способов продлить жизнь

Ученые подчеркнули, что продолжительность человеческой жизни зависит не только от генетики.

Продолжительность жизни зависит не только от генетики, вновь заявили исследователи.

Специалисты убеждены: даже если наследственность «подкачала», здоровый образ жизни и правильное питание могут помочь не только не болеть, но и долго жить, передает MedikForum.

В частности, одним из научно доказанных способов увеличить продолжительность жизни, не требующим затрат, является ограничение количества потребляемых калорий во взрослом возрасте - это приводит к снижению риска умереть от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Другим способом увеличения срока жизни исследователи считают регулярное кратковременное голодание. Не слишком долговременный отказ от пищи облегчает нагрузку и тем самым продлевает активные функции митохондрий, существование и целостность самих клеток организма.

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Британские ученые, в свою очередь, доказали, что человеку помогает прожить дольше образованность и эрудиция. По словам специалистов, высшее образование в целом способствует более глубокой осознанности своего существования и меньшей зависимости от нездоровых привычек.

Помимо этого, канадские научные специалисты из Университета Макмастера назвали одним из самых эффективных механизмов долголетия физкультуру – физическую активность и упражнения. Люди, которые тратят на физические упражнения минимум полчаса в день, либо много ходят пешком, гораздо реже подвергаются сердечно-сосудистым заболеваниям.

Наконец, скоро окончательно престанет быть фантастикой идея останавливать старость приемом таблеток. В августе ученые из Университета Миннесоты в США установили, что смесь из двух сенолитиков позволяет на 65% снизить риск преждевременной смерти благодаря своему свойству уничтожать дефектные клетки и уменьшать воспаление в организме.

Ранее американские ученые выяснили, что химические соединения, вырабатываемые организмом при голодании и ограничении калорий, оказывают омолаживающий эффект.