Ежегодно в мире в результате употребления алкоголя умирает около 3 млн человек - ВОЗ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения связывают с алкоголем возникновение около 200 заболеваний.

Ежегодно в мире в результате употребления алкоголя умирает около 3 млн человек - это больше, чем от СПИДа, насилия и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых.

Такие данные приводятся в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Deutsche Welle.

По данным экспертов ВОЗ, больше всего от последствий потребления алкоголя умирает мужчин - три четверти из зафиксированных смертей.

Среди прочего, ВОЗ связывает с алкоголем возникновение около 200 заболеваний, в том числе цирроз печени и некоторые виды рака. Кроме того, употребление алкоголя способствует развитию таких заболеваний, как туберкулез и пневмония.

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Только в 2016 году на планете зарегистрировали более 3 млн смертей, вызванных последствиями злоупотребления алкоголем. Это - около 5,3% всех смертей, произошедших в тот год. За тот же период причиной 2,5% летальных случаев в мире стали ДТП, 1,8% - СПИД, а 0,8% - насилие, подсчитали аналитики ВОЗ.

В то же время в организации отметили и "положительные тенденции", поскольку в последние годы количество смертей, связанных с алкоголем, уменьшилось. В частности, еще в 2012 году вследствие употребления алкогольных напитков умерли 3,3 млн человек. Но "цена" за потребление алкоголя в виде "заболеваний и травм" является "неприемлемо высокой", отметили в ВОЗ.

Всего, по данным организации, сейчас в мире алкоголь употребляют 2,3 млрд человек. В Америке, Европе и западной части Тихого океана таких больше половины населения. Больше потребителей алкоголя живут в Европе. Впрочем, в последнее время в европейских странах наблюдается уменьшение объемов потребления алкоголя. Меньше пить алкогольные напитки стали, в частности, в России, Молдове и Беларуси, отмечают эксперты ВОЗ.