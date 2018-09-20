Эксперты часто называют пустыми калории, содержащиеся в алкоголе, а также в любой пище и напитках с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью.

Британский фонд питания вводит новое понятие - "качественная калория", чтобы заставить людей серьезнее задуматься над тем, что они едят.

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Большинство взрослых потребляет слишком много калорий, но просто подсчитывать и пытаться сокращать их количество - занятие малоэффективное, считают диетологи фонда, поскольку, как оказалось, калории бывают разные, передает Би-би-си.

Специалисты надеются убедить людей в необходимости обращать внимание на питательные качества продуктов, чтобы самим научиться выбирать правильные, то есть качественные калории.

Служба общественного здравоохранения Англии заявляет, что перебор калорий является главной причиной ожирения. Борьба с этой проблемой стала приоритетной задачей.

Калории обеспечивают человека энергией: женщинам нужно около 2 тыс. калорий в день, а мужчинам - около 2,5 тыс. Служба общественного здравоохранения советует потреблять калории по такой схеме: 400 за завтраком; 600 за обедом и 600 за ужином, а также оставлять место для пары полезных напитков и закусок.

На упаковках продуктов практически всегда указано количество калорий, однако выбрать наиболее полезные уже сложнее.

30 грамм (горстка) орехов содержит примерно 174 ккал, как и два шоколадных печенья, однако Британский фонд питания отмечает, что орехи содержат качественные калории, а печенья - нет.

Авокадо содержит множество полезных питательных веществ, и хотя оно более калорийно, чем большинство свежих овощей и фруктов, эти калории качественные.

Высококалорийные продукты обычно менее полезны, но не всегда. Далеко не всегда самыми полезными являются и продукты, рекламируемые как низкокалорийные.

Низкокалорийными считаются продукты содержащие не более 40 ккал на порцию, если это твердая пища и не более 20 ккал на 100 мл, если это напиток.

Производителям разрешается заявлять, что их продукция безкалорийна, если в порции меньше пяти калорий. Но эти калории все равно имеют значение. Банка диетического бескалорийного газированного напитка содержит 10 ккал - столько же, сколько маленькая морковь. Но в моркови, в отличие от газировки, качественные калории.

Эксперты часто называют пустыми калории, содержащиеся в алкоголе, а также в любой пище и напитках с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью.

В леденце, например, содержится примерно 45 ккал, чуть больше, чем в яблоке. Но эти калории - пустые, а яблочные - качественные.

Когда мы говорим о скрытых калориях, чаще всего речь идет о продуктах, содержащих больше калорий, чем можно было подумать.

125-граммовая упаковка низкокалорийного йогурта содержит более 100 ккал - больше, чем покрытое шоколадом печенье. Йогурт без добавок и наполнителей с парой ягод и посыпанный гранолой с низким содержанием сахара гораздо более полезен с точки зрения питательной ценности содержащихся в нем калорий.

Согласно исследованию, проведенному британским правительством, около четверти всех калорий поглощаются вне дома. Сейчас все больше кафе, закусочных и ресторанов предоставляют клиентам информацию о калорийности своих продуктов. Но следить за их количеством довольно сложно, особенно если вы добавляете дополнительные ингредиенты к своему блюду.

Средняя порция кофе латте (приготовленного с полужирным молоком) содержит примерно 78 ккал. Но если добавить немного ванильного сиропа, калорий станет в два с лишним раза больше - около 175. А пользы от дополнительных калорий не будет никакой.

Английские диетологи рекомендуют диету, с включением множества фруктов и овощей, крахмалсодержащих продуктов, таких как цельнозерновой хлеб, макароны и рис, белок - из мяса, рыбы, молочных продуктов или зернобобовых и немного жира. В єто же время необходимо сократить потребление сладких газированных напитков, алкоголя, сладких мюсли (сухих завтраков из зерновых) и кукурузных хлопьев, пирожных, печений и выпечки.

Национальная система здравоохранения Великобритании советует сбрасывать около 0,5-1 кг в неделю, потребляя на 500-600 ккал меньше, чем необходимо. "Если вы потребляете слишком много калорий, то вам, конечно, нужно сокращать их количество. Но надо следить и за тем, чтобы оставшиеся были более ценными, - советует доктор Фрэнки Филлипс из Британской ассоциации диетологов. - Если следить только за чем-то одним, например, за сокращением жиров, или сахара, или калорий, возникает риск лишить себя важных питательных веществ".