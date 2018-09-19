Уникальный случай: органы здоровой женщины пересадили четырем людям, после чего все они заболели раком

Трое из четырех пациентов, получивших "зараженные" донорские органы, скончались.

Европейские медики описали уникальный случай: сразу у четырех пациентов, которым ранее пересадили органы одного и того же здорового донора, обнаружили рак груди.

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Случаи передачи заболеваний при трансплантации органов отмечались и раньше (хоть и в очень редких случаях), однако передача подобным образом рака зафиксирована впервые, передает Би-би-си. Трое из четырех пациентов, получивших "зараженные" донорские органы, скончались.

Как такое случилось, медикам еще предстоит установить: до трансплантации все органы прошли тщательную проверку и были признаны безопасными для пересадки, заболевание же развилось лишь спустя несколько лет.

Беспрецедентный случай описан в статье, написанной командой ученых из Германии и Нидерландов и опубликованной в журнале American Journal of Transplantation. В статье отмечается, что пересаженные органы принадлежали женщине, скончавшейся в 2007 году - в возрасте 53 лет - от инсульта. Поскольку ни о каких заболеваниях, которые помешали бы ей стать донором, медикам известно не было, ее здоровые органы было решено пересадить нуждающимся в них пациентам.

Всего было проведено пять операций: были пересажены обе донорские почки (двум разным людям), легкие, печень и сердце. Предварительно все органы прошли дополнительное обследование, и никаких признаков рака или других заболеваний в них обнаружено не было.

Поначалу все пять реципиентов благополучно перенесли операцию. Однако вскоре женщина, получившая донорское сердце, скончалась - как уточняют медики, по другим, не связанным с пересадкой причинам.

16 месяцев спустя пациентка, получившая легкие от того же донора, пожаловалась на недомогание и прошла новое обследование. В лимфоузлах ее груди были обнаружены раковые клетки - однако анализ их ДНК показал, что они произошли от донорского органа.

Остановить рост опухоли не удалось. Женщина умерла от рака груди примерно через год после постановки диагноза.

Медики немедленно связались с остальными тремя пациентами, получившими органы от того же донора. Им рассказали о произошедшем и настоятельно посоветовали пройти обследование на предмет рака. Все трое прошли необходимый скрининг - и поначалу никаких признаков онкологии обнаружено не было.

Однако в 2011 году клетки рака груди появились в пересаженной донорской печени. Реципиентка отказалась делать повторную трансплантацию, опасаясь возможных осложнений, и решила бороться с раком. Поначалу лучевая терапия помогла, однако вскоре рак вернулся - и в 2014 году женщина умерла.

У пациентки, получившей левую почку, рак груди был диагностирован в 2013 году - спустя шесть лет после трансплантации. К тому моменту опухоль уже распространилась на другие органы, и женщина умерла спустя два месяца.

Правая почка была пересажена 32-летнему мужчине. Спустя четыре года в донорском органе были также обнаружены клетки рака груди, однако в этом случае медики смогли удалить пораженную почку.

Пациент перестал принимать иммунодепрессанты (их в обязательном порядке прописывают после трансплантации, чтобы организм не отторг донорский орган) и прошел курс химиотерапии. Лечение оказалось успешным, и на настоящий момент - спустя 10 лет после пересадки - в организме мужчины рака не обнаруживается.

Как указано в опубликованном исследовании, риск получить рак в результате трансплантации донорского органа крайне низок и составляет примерно 0,01-0,05%.

Перед пересадкой органы проходят массу проверок. В частности, в описанном случае женщине-донору были проведены ультразвук сердца и брюшной полости, рентген грудной клетки и тщательное исследование дыхательных путей.

Однако, как подчеркивают специалисты, невозможно досконально проверить абсолютно все, и всегда остается минимальный шанс на то, что то или иное заболевание донора не будет обнаружено - и передастся реципиенту.

В данном случае у погибшей женщины, видимо, был недиагностированный рак груди, и по ее организму распространились микрометастазы - небольшие скопления раковых клеток, которые было невозможно обнаружить обычными методами.

Учитывая тот факт, что после трансплантации все пациенты принимают иммунодепрессанты, их организм не может бороться с раком своими силами - и опухоли проще расти.

Авторы исследования отмечают, что, возможно, если бы органы перед пересадкой подвергли подробной компьютерной томографии, микрометастазы удалось заметить. Однако они уверяют, что проводить такой скрининг каждого донора не имеет практического смысла, так как подобные исследования нередко дают ложный положительный результат - и проверку не будут проходить здоровые органы, которые могли бы спасти чью-то жизнь.