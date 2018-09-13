В этом году от рака умрет 9,3 миллионов людей на планете

Эксперты Международного агентства исследования рака говорят, что треть всех новых заболеваний будет вызвана курением и избыточным весом.

Каждому пятому мужчине и каждой шестой женщине в мире приходится столкнуться с раком в своей жизни.

Об этом свидетельствует последнее исследование Международного агентства исследования рака (IARC). При этом, каждый восьмой мужчина и каждая одинадцатая женщина умирает от болезни.

Как сообщает The Guardian, последние глобальные оценки организации прогнозируют, что в этом году, скорее всего, будет зафиксировано 18,1 миллионов новых случаев заболевания раком. При этом, болезнь станет причиной смерти 9,6 миллионов людей на планете.

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Эти цифры указывают на то, что количество людей, которые сталкиваются с недугом, растет. Ведь четыре года назад, когда IARC делали аналогичные подсчеты, в мире насчитывалось 14,1 миллионов случаев заболевания и 8,2 миллионов смертей.

Эксперты говорят, что в более богатых частях мира, где есть хорошие системы здравоохранения, часто рак возникает из-за причин, которых можно было бы избежать. К примеру, большинство случаев рака легких вызваны курением, а рак груди часто вызывает чрезмерное употребление алкоголя и ожирение.

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IARC подсчитали, что в странах с высоким уровнем доходов трети случаев заболеваний можно было бы избежать с помощью изменения образа жизни или устранения канцерогенных факторов окружающей среды.

Вместе с тем, важным фактом, который увеличивает цифру заболеваний и смертей от рака, стал рост продолжительности жизни. Люди дольше живут и умирают от рака, потому что сердечно-сосудистые болезни стали лучше лечить.