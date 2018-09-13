Мальчик проткнул голову шампуром насквозь и выжил (видео)

Чудом металлический стержень не повредил школьнику глаз, мозг и крупные сосуды.

В американском штате Канзас врачи спасли 10-летнего мальчика, которому шампур для мяса проткнул голову.

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Ксавье играл на дереве, как вдруг на него напали осы и он упал. Шампур вошел на 15 сантиметров, но чудом не повредил глаз, мозг и крупные сосуды. Хирургам удалось осторожно вытащить острый стержень, говорится в сюжете ТСН.

Как только школьник пришел в себя, весь медпересонал собрался в его палате, чтобы торжественно подарить шампур на память.

"Чтобы вытащить этот шампур, мы привлекли многих людей. Около сотни. Все для того, чтобы ты снова улыбался. Теперь на тебе большая ответственность. Ты должен быть хорошим парнем, потому что все эти люди будут наблюдать за тобой", - сказал хирург Коджи Эберсоул.

Ранее в Мумбаи врачи удалили 31-летнему пациенту опухоль мозга весом в 1,8 килограмма.