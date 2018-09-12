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Ученые доказали пользу голодания для продления жизни

16:48, 12 сентября 2018
Зарубежные новости
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Голодание, по словам ученых, продлевает жизнь / фото euraz.org

Американские ученые выяснили, что что химические соединения, вырабатываемые организмом при голодании и ограничении калорий, оказывают омолаживающий эффект.

Они проанализировали, как β-гидроксибутират - бета-гидроксимасляная кислота - влияет на процессы старения, передает EurekAlert!.

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Стоит отметить, что гидроксибутират образуется в печени при окислении жирных кислот в период голодания, низкокалорийных диет и интенсивных физических упражнений.

Оказалось, что именно это соединение обеспечивает связь между ограничением поступающих в организм калорий и замедлением старения.

Кроме того, бета-гидроксимасляная кислота имеет эффект омоложения эндотелиальных клеток, из которых состоит поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.

Ранее биологи Массачусетского технологического института выяснили, что голодание в течение 24 часов способно обратить старение стволовых клеток кишечника.

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Теги: #диета#голодание#старение