Вспышка холеры в столице Зимбабве убила 10 человек и более 300 отправила в больницу

По данным городских властей, жертвы выпили загрязненную воду.

Из-за вспышки холеры в Хараре - столице Зимбабве погибло 10 человек и более 300 попали в больницу.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, 10 человек погибли после того, как они выпили загрязненную воду в городе Хараре.

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Отмечается, что городские власти Хараре пытались поставлять воду в несколько окрестностей в течение 10 лет, заставляя жителей полагаться только на воду из открытых и общественных скважин.

По словам директора медицинского управления в Хараре Клеменса Дюри, более 300 человек были госпитализированы. Вспышка заболевания была зафиксирована в пятницу, 7 сентября.

Известно, что количество жертв возросло до десяти. «Мы установили, что взрыв был вызван прорывом канализационной трубы, которая загрязнила скважину", - сказал Дюри.

В издании напомнили, что Зимбабве в 2008 году пострадало от крупнейшей вспышки холеры, в результате которой погибли более 4 тысяч человек, еще 40 тысяч заболели.

Ранее УНИАН сообщал, что отдыхавший в Бердянске в конце августа житель Новомосковска был заражен холерой, однако специалисты утверждают, угрозы распространения заболевания нет.