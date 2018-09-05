Популярное обезболивающее назвали смертельно опасным

Прием "Диклофенака", по словам ученых, увеличивает риск смертельных заболеваний на 50%.

Исследователи из Дании установили тесную связь между применением анальгетика "Диклофенак" и развитием патологий сосудов и сердца, резко повышающих риск смерти.

Читайте такжеСоздан препарат против невосприимчивого к лечению рака

В частности, ученые смогли удостовериться в том, что прием диклофенака увеличивает вероятность возникновения смертельных заболеваний на 50%. В том, что это так, они убедились, проанализировав медицинские данные о здоровье 6,3 миллионов человек возрастом от 46 до 49 лет. Об этом исследовании пишет MedikForum, ссылаясь на British Medical Journal.

Оказалось, что у людей, принимающих диклофенак, имеется существенно более высокая вероятность развития аритмии, ишемического инсульта, сердечной недостаточности и инфаркта. Ученые сравнивали состояние пациентов, употреблявших именно диклофенак, с показателями работы организма людей, употреблявших другие обезболивающие (ибупрофен или парацетамол). Оказалось, что принимавшие дикофенак страдали от сердечных заболеваний гораздо чаще.

Отдельно авторы работы отметили, признаки опасных осложнений от использования диклофенака проявляются уже в месячный период его употребления. Препарат продается без рецепта.

Ранее в Университетском колледже Лондона протестировали методику терапии хронической боли с помощью модифицированного ботулотоксина.