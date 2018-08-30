Ученые назвали страну с самой высокой смертностью от алкоголя

В исследовании подчеркивается, что алкоголь — одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты.

Китай стал страной с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, в 2016 году в Китае из-за этого погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин, сообщает The Global Times.

На втором месте оказалась Индия: 42 тысячи женских смертей и 290 тысяч мужских. Третье место в рейтинге заняла соседняя Россия. Там за 2016 год от вредной привычки умерли 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

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В исследовании подчеркивается, что алкоголь — одна из главных причин проблем со здоровьем у жителей планеты. Согласно результатам работы, с ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. Вместе с тем риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.

Алкогольная культура Китая разнообразна, в стране пьют как пиво и вино, так и разновидности крепкого алкоголя байцзю, близкого к водке. Как и в других странах, алкоголь в Китае играет роль катализатора общения, поэтому китайцы выпивают в компании, во время праздников. Кроме того, существует практика «обмывания» заключенной сделки спиртным.