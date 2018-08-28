Боты и тролли России распространяют дезинформацию о прививках

Ложные утверждения о вакцинации распространяют те же страницы в соцсетях, с помощью которых Москва пыталась повлиять на американские президентские выборы.

Российские боты и тролли распространяли дезинформацию о вакцинации в Twitter, чтобы посеять раскол и распространить вредоносную информацию во время и после выборов президента США.

Об этом, как пишет The Guardian, свидетельствуют результаты нового исследования, которое провели ученые Университета Джорджа Вашингтона. Они обнаружили это, когда пытались улучшить связи через социальные сети для работников системы здравоохранения. Вместо этого они обнаружили троллей и ботов, которые подстрекали споры в интернете, чтобы подорвать консенсус относительно эффективности прививок.

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Американские ученые обнаружили страницы, которые принадлежат тем же российским троллям, которые вмешивались в выборы президента США. Кроме того, они отследили нескольких маркетинговых и вирусных ботов, которые распространяли твиты о ванкцини.

Российские тролли в спорах часто играют за оба лагеря, публикуя сообщения как за, так и против прививок в политически напряженном контексте.

«Эти тролли, кажется, используют вакцинацию как острую проблему для распространения несогласия в американском обществе», - сказал профессор компьютерных наук Университета Джона Хопкинса Марк Дредзе, который принимал участие в исследовании.

«Играя за обе стороны, они подрывают гражданское доверие к прививкам, делая всех нас уязвимыми к рискам распространения инфекционных болезней. Ведь вирусам безразличны национальные границы», - добавил он.

Исследование американских ученых было опубликовано на фоне рекордной вспышки распространения заболеваний корью в Европе, от которой больше всех на континенте пострадала Украина. Одной из главных причин этого называют сокращение масштабов прививок. За первые полгода 2018 года было зафиксировано 41 тысячу случаев заражений в Европе. Между тем, количество детей, которые не проходят вакцинацию в США, тоже стремительно растет.

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«Большинство американцев верят, что вакцины безопасны и эффективны. Но если посмотреть на Twitter, то может сложиться впечатление, будто продолжается острый спор», - сказал ученый Дэвид Бронятовский.

Сомнительные сообщения от троллей и ботов из России часто вспоминают о Боге и религии, говорят о расах, классах и защите животных. Часто в этих сообщениях ставят под сомнение также легитимность правительства США.

«Разве вы не знаете о тайной правительственной базе данных о пострадавших от вакцин детей? #VaccinateUS», - пишет один российский тролль.

«#VaccinateUS. Глупость не возможно исправить. Пусть они мрут от кори, а я за #вакцинацию!», - пишет другой.

Ученые пришли к выводу, что таким образом, российские боты и тролли пытались подорвать доверие общества к прививкам. Всего во время исследования было оценено в 1,7 миллион сообщений в Twitter с июля 2014 до сентября 2017 года.